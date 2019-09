Festival du film français d'Helvétie (FFFH) avec Cécile de France

La 15e édition du Festival du film français d'Helvétie (FFFH), du 11 au 15 septembre à Bienne et à Berne, s'illustre par une forte délégation féminine emmenée par la comédienne Cécile de France. Une soixantaine de films seront présentés, dont 23 grandes premières.

Le FFFH recevra une trentaine de talents et de professionnels du cinéma. Parmi les personnalités invitées, les cinéphiles pourront rencontrer l'actrice belge Cécile de France qui viendra défendre le film 'Un monde plus grand', ainsi que les cinéastes Arnaud Desplechin, Jalil Lespert et Cédric Kahn.

Les comédiens Eric Caravaca et Kacey Mottet Klein seront aussi présents. C'est la neuvième fois que le jeune Vaudois revient à Bienne. La délégation des invités comprend une forte présence féminine, ont souligné mardi les organisateurs de la manifestation en citant notamment Fabienne Berthaud, Géraldine Nakache ou Lyna Khoudri.

Pour le directeur et cofondateur du FFFH Christian Kellenberger, la qualité de cette délégation d'artistes montre combien le festival est apprécié et reconnu en France. 'La présence des artistes va crescendo', a-t-il ajouté tout en précisant que le FFFH entend conserver sa taille humaine.

Tables rondes

Cette année les drames l'emportent en nombre sur les comédies. Parmi les longs-métrages, le public pourra ainsi découvrir 'Gloria Mundi' de Robert Guédiguian, 'Grâce à Dieu' de François Ozon, 'Le jeune Ahmed', des cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne ou 'Roubaix, une lumière' d'Arnaud Desplechin.

Les amateurs de comédies ne seront pas oubliés avec 'Notre Dame' de Valérie Donzelli ou le couple Thierry Lhermite et Michèle Laroque dans 'Joyeuse retraite'. Au total, il y aura 73 projections, surtout à Bienne mais également à Berne qui accueille pour la troisième année une extension du FFFH.

Une des forces de la manifestation est le dialogue qu'elle instaure entre le public et les professionnels du cinéma. Cette 15e édition comptera 22 podiums de discussion, dont sept en Ville de Berne. La réalisatrice Mélanie Auffret ouvrira les feux de cette 15e édition avec sa comédie 'Roxane'.

Festival Offf

Le Festival du film français d'Helvétie marque son 15e anniversaire avec le nouveau Festival Offf. Cette manifestation, qui se déroulera en parallèle du FFFH proprement dit, entend faire découvrir gratuitement de façon ludique des aspects du cinéma.

Les participants pourront se familiariser avec des aspects méconnus du cinéma comme la technique du maquillage FX (effets spéciaux cinéma) ou la réalité virtuelle. Le Festival Offf, qui s'adresse à tous les publics, propose également des ciné-concerts.

Succès croissant

La manifestation, qui monte chaque année en puissance, a sauté la barrière culturelle avec son extension en Ville de Berne. Elle est axée sur l'actualité cinématographique et ne veut pas être une tribune pour rendre hommage à une carrière.

Le festival a également pour objectif de rapprocher les cultures et de séduire les cinéphiles romands et alémaniques. Les films sont présentés en version originale, sous-titrés pour la plupart en allemand.

La notoriété du FFFH n'a jamais cessé de croître depuis sa première édition en 2005. Le festival avait alors accueilli 2500 spectateurs contre 17'000 l'année dernière, soit 15'000 à Bienne et 2000 à Berne.

/ATS