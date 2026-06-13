Festi'neuch: 60'000 personnes en fête sur les Jeunes-Rives

La 25e édition de Festi'neuch s'est déroulée sans problème sécuritaire ou sanitaire majeur. Les 60'000 festivaliers étaient heureux de retrouver des icônes et des artistes en ascension sur les Jeunes-Rives de Neuchâtel.

'On a tourné la page et le public a vu que l'on avait encore augmenté notre sécurité', a déclaré dimanche Antonin Rousseau, directeur, en faisant référence à l'évacuation de l'an dernier, en lien avec une tempête. 'Notre sécurité est au service de la fête. Elle permet que l'émotion augmente, mais que rien ne déborde', a-t-il ajouté.

Cela a été le cas, même lors de concerts avec des artistes assez énergétiques le vendredi soir et avec un public assez jeune. 'Nous n'avons eu aucune personne à l'infirmerie pour alcoolisation', a ajouté Antonin Rousseau.

Le public a pu aussi bien savourer des concerts d'artistes en ascension et que ceux de figures emblématiques, comme Vanessa Paradis ou Jean-Louis Aubert. La 26e édition de Festi’neuch aura lieu du 10 au 13 juin 2027.

/ATS