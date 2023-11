Exposition sur les Ibères au Musée des antiquités classiques à Bâle

Le Musée des antiquités classiques à Bâle présente de dimanche jusqu'au 26 mai prochain une exposition sur les Ibères. Plus de 260 objets provenant de 40 sites archéologiques sont présentés au public.

L'exposition 'Ibères' donne un aperçu de cette culture qui a débuté au 6e siècle avant notre ère et a pris fin près de cinq siècles plus tard avec la conquête de la péninsule ibérique par Rome. La culture ibérique figure parmi les plus importantes de l'âge du fer, a indiqué vendredi le Musée des antiquités classiques (Antikenmuseum) de Bâle.

Dans l'Antiquité, la civilisation ibérique a été mentionnée par des auteurs grecs et romains. Elle est ensuite tombée dans l'oubli. A la fin du 19e siècle, des découvertes archéologiques ont attiré l'attention sur cette culture. Les recherches interdisciplinaires de ces dernières années permettent de se faire une image plus précise des Ibères, même si beaucoup de mystères demeurent, souligne le musée.

Sculptures, statuettes et orfèvrerie

La grande majorité des objets exposés provient du Musée archéologique de Catalogne, à Barcelone, mais aussi du Musée archéologique national d'Espagne, à Madrid. On peut notamment y admirer des sculptures, des statuettes, des objets d'orfèvrerie et de simples objets d'usage courant.

Les Ibères vivaient sur les côtes de l'Andalousie et sur toute la côte est de l'Espagne jusqu'au Languedoc, dans le sud de la France. La culture ibérique résulte d'un mélange de traditions locales avec des influences venues d'Orient et de Grèce, explique le musée bâlois.

Les Ibères maîtrisaient des techniques de production très développées, notamment dans le domaine de l'orfèvrerie en or et en argent. Les territoires ibères étaient riches en matières premières telles que le cuivre, le fer, l'or et l'argent.

Langue mystérieuse

Les Ibères avaient une langue et une écriture propres qui restent mystérieuses. Les inscriptions trouvées sur de nombreux objets peuvent être transcrites, mais leur traduction est impossible, car personne ne comprend cette langue.

Des cartes et des graphiques retracent l'histoire des Ibères. On peut aussi voir la reconstitution numérique de la ville d'Ullastret. La scénographie présente le paysage ibérique, depuis les zones côtières jusqu'à l'environnement d'un village typique.

www.antikenmuseumbasel.ch

/ATS