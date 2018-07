Exposition sur le photographe volant Walter Mittelholzer

Le Musée national suisse à Zurich expose des photographies réalisées par le pilote Walter Mittelholzer (1894-1937) au début du 20e siècle. Le St-Gallois a été le premier à survoler le Kilimandjaro et il a cofondé la compagnie aérienne Swissair.

Pilote, auteur, entrepreneur et photographe, Walter Mittelholzer a été actif dans de nombreux domaines. Il a produit des livres, des reportages, des films et réalisé de nombreuses photographies aériennes, a indiqué jeudi le Musée national. L'exposition 'Le photographe volant' est visible dès vendredi et jusqu'au 7 octobre.

Premier survol du Kilimandjaro

En 1927, le pilote st-gallois a effectué la première liaison Zurich - Le Cap aux commandes d'un hydravion. En 1930, il a été le premier à survoler le Kilimandjaro. Doté d'un très bon sens des affaires, Walter Mittelholzer a su tirer profit de ses exploits pour en faire une activité lucrative.

Les clichés et les récits de ses voyages en Afrique reflètent l'opinion dominante du début du 20e siècle: le Blanc est civilisé et le Noir est sauvage. Seuls les Ethiopiens, dont l'empereur avait commandé un avion livré par Walter Mittelholzer en personne en 1934, sont à ses yeux les égaux des Européens, écrit le Musée national suisse.

Cofondateur de Swissair

Les expéditions du St-Gallois ont sensibilisé le grand public à l'aviation civile et accéléré la création d'une compagnie aérienne helvétique. En 1931, Walter Mittelholzer cofonde Swissair et accède ainsi 'définitivement au rang de héros national'. Le pilote a disparu en montagne en Syrie en 1937.

L'exposition du Musée national est organisée en collaboration avec la Bibliothèque de l'EPFZ dont les archives photographiques conservent l'héritage de Walter Mittelholzer, soit plus de 18'000 clichés. Cette collection a été entièrement numérisée. Elle peut être consultée sur e-pics, le site internet des archives photographiques de l'EPFZ qui compte 3 millions d'images (www.e-pics.ethz.ch).

/ATS