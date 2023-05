Exposition de photos de Sebastião Salgado à Zurich

Plus de 200 clichés du photographe et activiste environnemental brésilien Sebastião Salgado sont exposés à la Maag Halle à Zurich. L'exposition est visible de mercredi jusqu'au 24 septembre.

L'exposition 'Amazônia' présente des photographies, des portraits et des vidéos de la région amazonienne et des populations indigènes. Sebastião Salgado met en lumière la fragilité de l'écosystème et attire l'attention sur l'urgente nécessité de protéger la forêt tropicale, ont indiqué mardi les organisateurs.

Une des spécialités du photographe brésilien âgé de 79 ans est de transmettre la beauté de la nature de manière percutante. Ses photographies sont en noir et blanc.

Bande sonore de Jean-Michel Jarre

La force des images est soulignée par une bande sonore du musicien français Jean-Michel Jarre qui a été composée spécialement pour l'exposition. Les voix et les chants des indigènes proviennent des archives sonores du Musée d'ethnographie de Genève.

L'exposition est organisée par Léila Wanick Salgado. Elle a déjà été visitée par plus de 1,4 million de personnes dans le monde entier, précise le communiqué de la Maag Halle. L'exposition est un appel à 'réfléchir sur le fragile équilibre entre l'homme et la nature ainsi que sur la beauté d'une partie menacée de notre planète'.

