Exposition avec 27 photographes à Fribourg sur le storytelling

Vingt-sept photographes exposent du 16 octobre au 14 novembre à Fribourg sur le 'thème porteur de la narration - storytelling'. L'événement marque le premier anniversaire de l'association de la Photographie professionnelle et artistique fribourgeoise (PPAF).

L'association investit pour l'occasion les cimaises de la Galerie JJ Hofstetter de Fribourg. L'exposition, qui côtoiera les sculptures Jean-Jacques Hofstetter, met en avant le médium de prédilection des 27 photographes membres de la PPAF ainsi que leurs compétences, explique à Keystone-ATS son vice-président Laurent Crottet.

L'exposition va de la photographie documentaire à la photographie paysagère, en passant par le reportage ou l’expression purement artistique. Les disciples de Nicéphore Niépce, l'inventeur de la photographie au début du 19e siècle, proposent 'un éventail exemplaire de ce qui peut composer le langage photographique'.

Photo et texte

Conformément au thème de l'exposition, les photographes étaient tenus d'accompagner leur photo d'un texte. 'La plupart ont joué le jeu et ont allié texte et photo de manière complémentaire', constate Laurent Crottet. Au-delà, selon la PPAF, la photographie reste encore et toujours un acte de décision, un choix du photographe.

Outre l'anniversaire, l'événement vise à concrétiser la philosophie et les énergies de la photographie dans le canton de Fribourg, 'Réunir des pratiques et des horizons différents', précise Laurent Crottet. 'Le storytelling se veut un trait d'union pour raconter des histoires en images'.

Un métier et un art

Fondée en juin 2019, la PPAF réunit 43 professionnels, avec diverses spécialisations. 'L'association est le fruit d'une réflexion partie des difficultés rencontrées par l'activité dans le contexte de la numérisation', relève Laurent Crottet. Il y a une demande, y compris dans le domaine de la photo artistique.

'Montrer que la photographie est un métier', ajoute Laurent Crottet, à une époque où, avec l'essor des réseaux sociaux, plus personne ne veut payer. 'La demande existait tant du côté des photographes que de celui des institutions'. Preuve en est l'adhésion d'une quarantaine de membres dès les premières semaines.

Globalement, l’association PPAF s'est fixé pour mission la promotion de la photographie dans le canton de Fribourg, voire au-delà. Elle met en lumière le travail créatif des photographes fribourgeois en développant et en favorisant les échanges entre ses membres, les institutions culturelles, l’économie et le public.

Depuis le printemps 2019, l'association a déjà été à l'origine de trois accrochages (Mur blanc) au Musée gruérien à Bulle (FR) et une exposition en plein air au Château de Gruyères.

