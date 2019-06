Exposition William Kentridge au Kunstmuseum de Bâle

Le Kunstmuseum de Bâle consacre une exposition à William Kentridge. Dessins et films de l'artiste sud-africain sont visibles de samedi jusqu'au 13 octobre.

Né en 1955, William Kentridge est une des figures majeures de l'art contemporain. Plasticien, réalisateur et metteur en scène, il associe dans son oeuvre film d'animation, dessin, gravure, mise en scène théâtrale et sculpture, a indiqué jeudi le Kunstmuseum de Bâle.

L'artiste porte un intérêt particulier aux conflits sociaux et ethniques en Afrique du Sud. Durant les années 1970 et 1980, il a créé des affiches, des dessins et des pièces de théâtre contre le régime de l'apartheid.

L'exposition bâloise a été élaborée en étroite collaboration avec l'artiste. Elle présente des dessins, des films et des éléments de la mise en scène 'The Head & The Load' présentée pour la première fois à la Tate Modern de Londres en 2018. On peut aussi y voir des installations vidéo.

/ATS