Exposition Augusto Giacometti à l'Aargauer Kunsthaus à Aarau

L'Aargauer Kunsthaus, à Aarau, consacre une exposition à Augusto Giacometti (1877-1947). L'artiste grison a contribué à l'émergence de l'art moderne en Suisse. Il a aussi été président de la Commission fédérale d'art.

L'exposition 'Augusto Giacometti - Liberté / Commande', visible du 27 janvier au 20 mai, présente les multiples facettes de la vie et de l'oeuvre de cet artiste et 'politicien de la culture', a indiqué jeudi le musée argovien. Elle a été mise sur pied en collaboration avec l'Institut suisse pour l'étude de l'art (ISEA) qui a publié l'automne dernier le catalogue raisonné de l'artiste grison.

Avec ses premières abstractions, Augusto Giacometti a largement contribué à l'avènement de l'art moderne en Suisse, écrit le musée. Augusto est né à Stampa, dans les Grisons et a grandi tout près de chez son cousin Giovanni, père d'Alberto (1901-1966), le plus célèbre artiste de la famille Giacometti.

Commissariat et églises

Augusto Giacometti a vécu à Zurich à partir de 1915 et y a fréquenté les cercles dadaïstes. Il s'est rapidement fait remarquer par la réalisation d'une commande pour la salle d'entrée du commissariat de police de Zurich, connu sous le nom de 'Halle Giacometti'. Il a également réalisé de nombreux vitraux pour des églises, notamment à Zurich, Frauenfeld ou Adelboden.

L'exposition met l'accent sur les vitraux et les peintures murales, ainsi que sur ses tableaux de fleurs. On peut notamment admirer pour la première fois le cycle 'La vie à la campagne', un ensemble de 40 vitraux qui décoraient à l'origine une villa privée à Zurich. Elle aborde aussi la relation entre les oeuvres libres d'Augusto Giacometti et les commandes artistiques qu'il a réalisées.

Parallèlement à l'exposition de l'Aargauer Kunsthaus, le Musée d'art des Grisons, à Coire, présente du 28 janvier au 28 avril des oeuvres sur papiers d'Augusto Giacometti.

