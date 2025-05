Eurovision: les fans rejoignent Bâle en masse

A quelques heures de la première demi-finale de l'Eurovision de la chanson (ESC), les fans ont afflué en masse à Bâle mardi. Une longue file d'attente s'est formée devant la halle St-Jacques dès l'après-midi.

Certains fans de l'Eurovision se sont laissés entraîner dans un karaoké spontané à la rue commerçante la Freie Strasse. D'autres ont assisté aux premiers débats avec les participants de l'ESC sur un stand.

Patrick, des Pays-Bas, est arrivé lundi et restera à Bâle jusqu'à samedi. Il verra en tout trois shows de l'ESC à la halle St-Jacques. 'Nous adorons être ici à Bâle', a-t-il déclaré lors d'une promenade sur la Freie Strasse. Certes, les prix sont élevés: ils paieront au total 5600 euros (sans petit-déjeuner) pour leur hébergement à quatre. Mais ils sont de grands fans de l'Eurovision et les habitants de Bâle sont très accueillants, selon eux.

Sur le campus, Adonxs, l'interprète de la chanson tchèque 'Kiss Kiss Goodbye', a été acclamé par des fans venus de la moitié de l'Europe. Interrogé par un spectateur slovaque sur le peu de popularité de l'Eurovision dans son pays, il a déclaré qu'il ferait tout pour que cela change.

À une table haute en arrière-plan, un jeune Irlandais étonne les personnes présentes avec des tours de cartes. Pour lui, la chanson de son pays est clairement favorite. Malheureusement, il n'assistera pas à la victoire prévue sur place, car il doit repartir dès vendredi.

Douze points pour la Suisse depuis le Portugal

Un supporter portugais, qui s'est enveloppé de drapeaux nationaux, restera jusqu'à samedi. Il voit la chanson de son pays parmi les candidates à la victoire. Sa favorite est sans conteste la contribution de la Suisse, a-t-il déclaré.

L'Ukrainien Mykole est venu de New York pour assister à trois spectacles à Bâle. Il était également présent à Malmö l'année dernière. Selon lui, l'euphorie de l'Eurovision est plus grande à Bâle qu'à Malmö. C'est l'inverse que ressent son ami Diego: 'À Malmö, il y avait tellement de monde en ville. A Bâle, c'est plus calme'. Les favoris des deux: Allemagne et Suède.

Une longue file d'attente s'est formée dès mardi après-midi devant la halle St-Jacques. 'Nous avons des places debout et nous voulons être sûrs de pouvoir être le plus près possible de la scène, a expliqué Pawel Urban, qui a fait le voyage depuis la Pologne. Albina et son fils Merlin viennent eux de Freiburg en Allemagne: 'Nous sommes venus spécialement tôt pour ressentir l'esprit et être parmi les gens'.

Sergeij, qui est en fait originaire de Biélorussie, avait lui aussi fait le voyage depuis la Pologne. Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait que la Biélorussie soit exclue de la participation, il n'a pas voulu répondre. Pour lui, la contribution de l'Estonie fait partie des grands favoris.

Transpirer pour unir les peuples

Pendant ce temps, sur le site de la caserne, un sauna mobile a permis de créer des liens entre les peuples nordiques, notamment entre les artistes de Finlande et de Suède.

Dorothee Schulte-Basta, originaire de Vora en Finlande, ville principalement suédophone et lieu d'origine de Kaj, le trio en lice pour la Suède, a prédit la première et la deuxième place pour les deux chansons - l'ordre est encore ouvert, a-t-elle ajouté en riant. Immo Fritze, représentant de Tampere, capitale mondiale du sauna et lieu d'origine de la représentante de la Finlande, Erika Vikman, est d'accord avec elle.

Dans le village de l'Eurovision près de la Foire de Bâle, les participants à l'ESC Erika Vikman de Finlande, Laura Thorn pour le Luxembourg et Go-Jo d'Australie ont mis de l'ambiance dès l'après-midi. Quant à la Barfüsserplatz, rebaptisée Eurovision Square, elle s'est remplie de monde dès le début de la soirée.

/ATS