Eurovision: le styliste Kevin Germanier s'active en coulisses

A une semaine du début de l'Eurovison à Bâle, le jeune styliste valaisan Kevin Germanier presse le mouvement. En plus d'habiller les trois présentatrices de l'événement musical, il va fournir quelque 200 costumes.

Le styliste valaisan Kevin Germanier va signer les tenues des présentatrices de l'Eurovision, Michelle Hunziker, Sandra Studer et Hazel Brugger: elles ont eu leur mot à dire', a-t-il expliqué à Keystone-ATS dans les coulisses de la Halle St-Jacques à Bâle lundi. Il s'occupera aussi des costumes des trois shows les plus importants de l’événement: les demi-finales et la finale. Il ne va pas par contre concevoir les tenues des candidats.

Pour lui, 'l’Eurovision, c’est vraiment les JO de la musique'. Le styliste connaît bien les deux événements puisqu'on lui doit les tenues des participants aux cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Paris l'été dernier.

A Bâle, les premières répétitions ont déjà eu lieu sous haute surveillance. Très peu a filtré sur les tenues choisies.

/ATS