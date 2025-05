Eurovision: « la course au vainqueur s'annonce serrée »

Une ambiance de sauna, un air d'opéra sur un rythme techno, une ballade intimiste en français ou un(e) candidat(e) inattendu(e) ? Des spectateurs du monde entier vont choisir, avec les jurys, qui va gagner parmi les 26 finalistes de l'Eurovision samedi soir à Bâle.

Le favori, loin devant, reste la Suède. Le titre 'Bara Bada Bastu' du trio KAJ distille une ambiance feu de camp sur fond d'accordéon et refrain à reprendre en choeur. L'Autriche continue d'occuper la deuxième place: le contre-ténor JJ a ébloui avec 'Wasted Love', dans une interprétation mise en valeur jeudi par un noir et blanc de studio Harcourt.

Deux chansons en français ont la cote. Louane avec son titre 'Maman' et Claude pour les Pays-Bas avec 'C’est La Vie'se disputent la troisième place.

Côté présentation, l'Italo-Suisse Michelle Hunziker va rejoindre Hazel Brugger et Sandra Studer depuis la halle St-Jacques.

Un nouveau titre de Nemo

Pendant les interludes, Nemo le vainqueur de l'an dernier viendra chanter un nouveau titre, en plus de celui qui l'a fait gagner, 'The Code'. D'autres anciens participants suisses à l'Eurovision interpréteront également le morceau qu'ils avaient défendu au concours de la chanson. On ne sait pas si l'une d'entre elles sera Céline Dion.

Lors de la finale, ce ne sont pas seulement les spectateurs qui décideront qui remportera le plus grand concours musical du monde. La moitié du total des points est attribuée par les jurys. Ces derniers ont déjà rendu leur verdict vendredi lors de la répétition générale.

Bien que tenu au secret sur les chiffres, Thomas Niedermayer, le maître des votes de l'Eurovision, a révélé à l'AFP que les demi-finales de cette semaine avaient été 'très serrées'.

'C'était encore plus serré que les points ne le laissent paraître. La course a donc été passionnante et la course au vainqueur s'annonce serrée', dit-il.

La Suissesse Zoë Më a légèrement rattrapé son retard la semaine dernière et pourrait bien remporter de nombreux points, surtout auprès des jurys. Avec sa chanson 'Voyage', elle se trouve tout de même dans le top 10 des parieurs.

Les fans se sont arrachés les 6500 billets de la finale de samedi. Musique, kitsch, compétition, mur LED haute définition et beaucoup de pyrotechnie vont se disputer l'attention et les votes de quelque 160 millions de téléspectateurs en Europe et au-delà.

