Espagne: le fisc devra rembourser à Shakira plus de 55 millions d'euros

La justice espagnole a ordonné au fisc de rembourser à la chanteuse colombienne Shakira plus ...
Espagne: le fisc devra rembourser à Shakira plus de 55 millions d'euros

Espagne: le fisc devra rembourser à Shakira plus de 55 millions d'euros

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDRE COELHO

La justice espagnole a ordonné au fisc de rembourser à la chanteuse colombienne Shakira plus de 55 millions d'euros indûment perçus. Elle a annulé un litige fiscal pour l'année 2011, selon un document judiciaire consulté lundi par l'AFP.

Le tribunal de l'Audience nationale, la juridiction spécialisée dans les affaires sensibles, a ainsi ordonné mi-avril 'la restitution des sommes versées, assorties des intérêts légaux', annulant ainsi les redressements et les amendes de plusieurs millions d'euros imposés par l'administration, qui considérait l'artiste comme résidente fiscale en Espagne en 2011.

/ATS
 

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