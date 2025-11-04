Enquête ouverte sur l'algorithme de TikTok et les mineurs à Paris

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à la suite d'un signalement d'un député ...
Enquête ouverte sur l'algorithme de TikTok et les mineurs à Paris

Enquête ouverte sur l'algorithme de TikTok et les mineurs à Paris

Photo: KEYSTONE/AP/Kiichiro Sato

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à la suite d'un signalement d'un député dénonçant la 'facilité d'accès' des 'mineurs' à l'algorithme de TikTok, 'susceptible de pousser' les plus 'vulnérables vers le suicide', a indiqué la procureure de Paris.

La commission d'enquête parlementaire sur TikTok, présidée par le député Arthur Delaporte (PS), préconisait en septembre d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un 'couvre-feu numérique' pour les 15-18 ans pour tenter d'endiguer un 'piège algorithmique' dangereux pour les plus jeunes.

