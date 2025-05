En marge de l'Eurovision, Bâle propose des dizaines de spectacles

Un jour avant le début du Concours Eurovision de la Chanson, le Village Eurovision, qui propose des animations en marge de l'ESC, a ouvert. Des dizaines de spectacles sont prévus dans toute la ville de Bâle.

Le président du gouvernement bâlois, Conradin Cramer, a coupé le ruban samedi: 'Ce sera grandiose. C'est formidable de voir tout ce qui va se passer à Bâle'. La mascotte de l'Eurovision, Lumo, était également de la partie

Le festival d'une semaine se tiendra dans le hall 1 de la Foire de Bâle. Dans le Village Eurovison, des projections publiques, des concerts et des fêtes sont au programme. Et au milieu du village, on peut voir un 'Lovecloud' de 32 mètres de long, fait de ballons, qui se transforme en œuvre d'art grâce à des projections.

Au total, 40 représentations sont prévues. Remo Forrer, Anna Rossinelli, Luca Hänni, le musicien allemand Michael Schulte ou la diva barbue autrichienne Conchita Wurst se produiront. Les délégations actuelles de l'Eurovision vont également monter sur la scène.

L'entrée au Village de l'Eurovision est gratuite, mais il y a des contrôles à l'entrée - et le port de sacs n'est pas autorisé pour des raisons de sécurité.

Ville de Bâle: dix scènes musicales

Samedi également, les concerts ont débuté à Bâle sur l'Eurovision Square de la Barfüsserplatz et sur les dix scènes, disséminées dans les rues de la cité rhénane. L'Euro Club, payant, se tiendra dans la salle des fêtes de la foire. Des chanteurs et chanteuses, qui ont représenté la Suisse au fil des années à l'Eurovision, s'y produiront également.

Pendant la semaine de l'Eurovision, l'installation sonore 'Lightning Symphony' de l'artiste Claudia Comte se dressera sur la place de la foire. Il s'agit d'une sculpture gonflable de 52 mètres de long.

L'Eurovision démarre dimanche avec le grand défilé des délégations de 37 pays à travers la ville. La finale aura lieu le 17 mai.

/ATS