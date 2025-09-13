Emmy Awards: Seth Rodgen et Jean Smart sacrés meilleurs acteurs

Les Emmy Awards, équivalent des Oscars de la télévision américaine ont commencé dimanche à Los Angeles, pour une 77e édition. La mini-série 'Adolescence' et la comédie 'The Studio' s'attendent à une belle moisson.

La soirée a bien débuté pour cette série d'Apple TV+, satire sur les coulisses et les angoisses d'Hollywood, nominées dans 23 catégories.

Seth Rodgen, son co-créateur et acteur principal, a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle de directeur créatif maladroit qui tente de renflouer à tout prix les comptes d'un grand studio.

'C'est incroyable. Je n'arrivais tellement pas à croire que cela puisse arriver que je n'ai littéralement rien préparé', a remercié le comédien, en expliquant qu'il n'avait 'jamais rien gagné'.

Pour le prix de la meilleure comédie, 'The Studio' affronte notamment 'Hacks', dont la star Jean Smart a été élue meilleure actrice.

'Vous m'honorez tellement', a soufflé la comédienne, qui gagne ainsi son quatrième trophée pour son rôle de gloire vieillissante du stand-up américain, confrontée à une jeune humoriste chargée de renouveler ses blagues.

Duel entre 'Severance et 'The Pitt'

Côté série dramatiques, la série dystopique 'Severance' et le drame médical 'The Pitt' doivent s'affronter dans un duel qui s'annonce serré.

'Severance', un drame psychologique qui se noue dans les bureaux futuristes d'une mystérieuse société de biotechnologies, a reçu le plus de nominations (27) pour sa deuxième saison.

Avec Adam Scott en tête d'affiche, la série d'Apple TV+ suit un groupe d'employés de Lumon Industries, auxquels il a été implanté une puce dissociant leur esprit, si bien qu'ils laissent littéralement leur vie, leurs souvenirs et leurs personnalités à la porte du travail.

Déjà acclamée, la première saison avait été devancée en 2022 par 'Succession' pour le prix de la meilleure série dramatique.

C'est cette fois 'The Pitt', drame médical de HBO Max sorti dans la discrétion, contant la vie des urgences de Pittsburgh, qui s'est affirmé comme sérieux concurrent.

La série recrée l'ADN d''Urgences', sur un rythme encore plus haletant. Les quinze épisodes déroulent une unique garde particulièrement intense et décortiquée en temps réel.

Abordant de multiples sujets de société, du droit à l'avortement aux tueries de masse, 'The Pitt' doit sa notoriété au bouche-à-oreille.

Chef tourmenté des urgences, Noah Wyle, déjà un des visages de la série 'Urgences', est pressenti pour doubler Adam Scott pour le prix du meilleur acteur dans une série dramatique.

La sensation 'Adolescence'

La récompense pour les mini-séries limitées à une saison semble elle promise pour la deuxième année consécutive à un sombre drame britannique de Netflix.

Comme 'Baby Reindeer' l'année dernière, 'Adolescence' a fait sensation, avec son exploration opportune et tragique de l'impact de la masculinité toxique sur les jeunes garçons.

Cette série glaçante suit un adolescent de 13 ans accusé d'avoir tué une camarade de classe. Chacun de ses quatre épisodes captivants est filmé en une seule prise.

'Adolescence' a enregistré 140 millions de vues en trois mois et provoqué d'intenses débats de société, au Royaume-Uni et ailleurs.

Il est 'inconcevable de voir 'Adolescence' perdre', a écrit John Ross, de Vanity Fair.

Dans des Etats-Unis fracturés politiquement et secoués par l'assassinat cette semaine de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk, les Emmy Awards espèrent faire de leur cérémonie un moment fédérateur.

'Soyons gentils les uns avec les autres. Soyons simplement gentils les uns avec les autres', a insisté Jean Smart, en recevant son prix au début de la soirée.

Le maître de cérémonie Nate Bargatze a son astuce pour qu'elle ne s'éternise pas: le comédien s'est engagé à donner 100'000 dollars de son argent personnel à un mouvement venant en aide aux jeunes dans le besoin... mais en déduira 1000 dollars à chaque seconde excédant les 45 allouées aux discours des vainqueurs.

'C'est brutal. Mais qu'est-ce que vous allez faire ?', a-t-il plaisanté. 'Je ne peux pas changer ça, c'est un jeu que j'ai inventé, et ce sont les règles.'

