Emmy Awards: Schitt's Creek sacrée meilleure série comique

La production canadienne 'Schitt's Creek' a été sacrée 'meilleure série comique' aux Emmy Awards. Elle a remporté le grand chelem en raflant toutes les récompenses dans cette catégorie.

Comédie loufoque mettant en scène une famille de privilégiés déchus réduits à vivre dans un motel délabré, la série était passée quasiment inaperçue pour ses quatre premières saisons avant de devenir un succès en étant diffusée sur Netflix.

Alors qu'elle n'avait pas été sélectionnée une seule fois aux Emmy Awards jusqu'à présent, 'Schitt's Creek', pour sa sixième et dernière saison, a fait mordre la poussière à toutes ses concurrentes, parmi lesquelles 'Dead to Me', 'The Good Place', 'La Méthode Kominsky' et la favorite, 'La Fabuleuse Mme Maisel'.

'Watchmen' favorite

Cette 72e édition des Emmy Awards doit relever le pari d'un show 100% virtuel, avec l'humoriste Jimmy Kimmel seul aux commandes dans une salle de Los Angeles déserte, sans tapis rouge ni tenues de soirée clinquantes. 'Salut, et bienvenue aux PandEmmys!', a-t-il dit pour lancer la soirée.

Pour cette édition sans précédent, des caméras ont été dépêchées à domicile auprès des quelque 130 candidats en lice, qui ont été invités à rivaliser d'inventivité dans leurs discours, voire à enfiler un pyjama.

La mini-série 'Watchmen' part favorite avec 26 nominations dans sa catégorie, et son univers sombre et chaotique reflète à merveille l'ère du temps.

Axée autour du massacre de plusieurs centaines d'habitants noirs de la ville de Tulsa (Oklahoma) en 1921 par des émeutiers blancs, 'Watchmen' plonge en effet au coeur des violences racistes et brutalités policières, des thèmes qui sont cruellement d'actualité aux Etats-Unis depuis la fin mai.

/ATS