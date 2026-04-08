Emilie Bujès quitte Visions du Réel pour le GIFFF

La directrice artistique du festival du film documentaire Visions du Réel Emilie Bujès va quitter ...
Emilie Bujès quitte Visions du Réel pour le GIFFF

Emilie Bujès quitte Visions du Réel pour le GIFFF

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La directrice artistique du festival du film documentaire Visions du Réel Emilie Bujès va quitter son poste à la fin juillet. En poste depuis 2018, elle a décidé de relever un nouveau défi en prenant la direction artistique du Geneva International Film Festival (GIFF).

Emilie Bujès est en poste de codirectrice et responsable de la programmation et de l'industrie de Vision du Réel depuis 2018. Elle a participé à neuf éditions du festival, dont l'édition 2026 se tient du 17 au 26 avril prochain. L'annonce de son départ a été faite mercredi par la Fondation Visions du Réel dans un communiqué.

Elle prendra la direction artistique du GIFF le 1er août 2026, est-il précisé. 'Cette étape logique permettra à Emilie Bujès d'élargir encore davantage le spectre cinématographique de son travail et de se consacrer à la fiction, ainsi qu'aux séries et au numérique', explique la fondation.

Le poste de direction artistique fera prochainement l'objet d'un appel à candidatures, souligne le communiqué.

/ATS
 

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