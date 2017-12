L'humoriste Emil Steinberger fête son 85e anniversaire le 6 janvier 2018. Avec son personnage d'Emil, il a fait rire plusieurs générations d'Alémaniques, mais aussi les Romands, les Allemands et les Autrichiens.

Emil Steinberger a commencé sa carrière solo en 1964 avec un programme intitulé 'Emil und die 40 Räuber' ('Emil et les 40 voleurs'). En novembre 2017, il était encore sur scène avec son dernier spectacle appelé 'Emil - No Einisch!' ('Emil - Encore une fois!').

Steinberger et Emil sont indissociables, même si le cabarettiste a pendant un temps volontairement mis son 'autre moi' en congé. Il ne lui a pas fallu réfléchir longtemps pour décider qu'Emil serait le nom de son personnage, écrit l'humoriste sur sa page internet.

Après 'Emil und die 40 Räuber', Steinberger a écrit les deux spectacles suivants ('Emils Neid-Club' et 'Onkel Emils Hütte') avec son copain d'école Armin Beeler. Son succès est confirmé en 1970 avec le spectacle 'E wie Emil' ('E comme Emil').

En 1977, Emil fait le tour de la Suisse avec le cirque Knie. En 1978, il assure un des rôles principaux dans le film 'Les faiseurs de Suisses' de Rolf Lyssy, un des plus grands succès du cinéma suisse.

'Caporal Schnyder'

En 1976, Emil fait sa première apparition en Suisse romande. A l'initiative de Lova Golovtchiner, du Théâtre Boulimie, Emil a traduit un de ses sketches, 'Caporal Schnyder', pour une émission télévisée. Pendant la prise de vue, explique l'humoriste sur son site internet, la caméra se mit à tressauter, car le caméraman était mort de rire.

En 1981, le cabarettiste commence à faire traduire ses spectacles en français. Les Romands ont tout de suite réservé un très bon accueil à l'humoriste alémanique.

En 1980, il présente son dernier programme avec son personnage Emil 'Feu et flamme'. En 1987, Emil est rangé au placard. Il donne sa dernière représentation au théâtre de Mézières (VD). Personne ne savait que c'était son spectacle d'adieu, 'sauf lui-même, c'était son secret', peut-on lire dans sa biographie sur son site internet.

En 1989, Emil Steinberger divorce de son épouse Maya. De 1993 à 1999, il a vécu à New York dans l'anonymat. C'est là qu'il s'est marié avec sa deuxième épouse Niccel Kristuf. A son retour, le couple s'est installé au bord du Léman avant de déménager à Bâle.

Emil Steinberger est revenu sur scène en 1999 avec le spectacle 'Trois anges!'. Il s'agit de lectures de son livre 'Vraies histoires fausses'.

Retour d'Emil

A 80 ans, en 2013, l'humoriste remonte sur scène au KKL à Lucerne pour présenter plusieurs de ses classiques avec son personnage Emil. Les quatre représentations ont affiché complet.

Son dernier spectacle, 'Emil - Encore une fois!', est une combinaison d'anciens et nouveaux sketches. Emil Steinberger le présente depuis septembre 2015 en Suisse alémanique, en Suisse romande et en Allemagne.

Avant de se lancer sur scène, Emil Steinberger a été buraliste postal. Il a démissionné en 1960 pour suivre pendant cinq ans les cours de l'école de graphisme de Lucerne. En 2000, il a fondé avec son épouse 'Edition E' qui développe et publie les réalisations du cabarettiste et de sa femme. Les dessins qu'ils font ensemble chaque semaine ont été exposés en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

