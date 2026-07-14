Ellen Burstyn recevra un Lion d'or d'honneur à la Mostra de Venise

L'actrice Ellen Burstyn recevra un Lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de la 83e Mostra de Venise (2-12 septembre), ont annoncé mardi les organisateurs du festival. Elle est une figure majeure du cinéma américain avec plus de 150 films.

La comédienne de 93 ans, oscarisée en 1975, a 'marqué plus de cinquante ans de cinéma américain', a souligné dans un communiqué le directeur de la Mostra, Alberto Barbera. 'Interprète d'une rare intensité et d'une grande justesse', elle a 'insufflé profondeur et complexité à des personnages féminins inoubliables, capables d'incarner les contradictions et les transformations des femmes contemporaines', a-t-il salué.

Révélée dans 'La Dernière séance' de Peter Bogdanovich, portrait crépusculaire de l'Amérique provinciale, et consacrée par le succès mondial de 'L'Exorciste' de William Friedkin (1973), Ellen Burstyn a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice en 1975 pour son rôle de mère célibataire en quête d'indépendance dans 'Alice n'est plus ici' de Martin Scorsese.

Elle a ensuite travaillé avec plusieurs grands cinéastes, dont Alain Resnais ('Providence'), Darren Aronofsky ('Requiem for a dream') et Christopher Nolan ('Interstellar'). 'Je me sens tellement honorée, tellement heureuse, tellement pleine de gratitude', a réagi l'actrice, se réjouissant de pouvoir revenir dans 'l'une de (ses) villes préférées au monde'.

Le prestigieux festival vénitien a déjà annoncé qu'un autre Lion d'or d'honneur serait remis cette année à l'acteur et réalisateur américain George Clooney, grand habitué de la lagune.

/ATS