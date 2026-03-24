Elisabeth Baume-Schneider à Paris au chevet des brûlés de Montana

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s'est rendue mardi dans un hôpital parisien ...
Elisabeth Baume-Schneider à Paris au chevet des brûlés de Montana

Elisabeth Baume-Schneider à Paris au chevet des brûlés de Montana

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s'est rendue mardi dans un hôpital parisien où sont soignés des blessés de l'incendie du Nouvel An à Crans-Montana (VS). Elle y a notamment remercié le personnel soignant.

La France a accueilli dans ses hôpitaux plusieurs patients gravement brûlés. En marge de la réouverture du Centre culturel suisse (CCS) à Paris, Elisabeth Baume-Schneider a visité l'hôpital d'Instruction des Armées Percy, qui a contribué aux soins d'une partie de ces patients.

A Keystone-ATS, la Jurassienne a déclaré qu'elle trouve 'extrêmement intéressant de bien saisir comment cet hôpital militaire a joué un rôle fondamental pour sauver des vies avec d'autres partenaires. Que ce soit l'hôpital de Sion, avec le CHUV, avec les autres hôpitaux européens'.

'On voit que tout est professionnel, minuté. Par exemple, un jeune qui est là depuis environ 80 jours a été sauvé à chaque étape. Je trouve que ces médecins et toutes ces équipes sont remarquables. Ce ne sont pas que trois-quatre jours, c'est de l'imprévisible durable', a-t-elle ajouté.

Accompagnée par le président du Conseil d'Etat valaisan Mathias Reynard, la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a souligné la grande expertise de cet hôpital militaire français avec les grands brûlés provenant des régions en conflit.

/ATS
 

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