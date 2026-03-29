Edition scientifique suisse sous pression de l’Open Access

Le libre accès aux publications scientifiques inquiète les éditeurs, qui redoutent un choc ...
Edition scientifique suisse sous pression de l’Open Access

Edition scientifique suisse sous pression de l’Open Access

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le libre accès aux publications scientifiques inquiète les éditeurs, qui redoutent un choc économique. Entre swissuniversities, l’organisation faîtière des hautes écoles suisses et les maisons d'édition, le débat s’intensifie en Suisse.

Les associations du livre alertent sur les effets potentiellement déstabilisateurs de la stratégie Open Access. Si elles soutiennent un accès plus large aux résultats scientifiques, elles jugent que 'la manière dont la stratégie est mise en œuvre est décisive' et appellent à des solutions adaptées aux réalités du marché helvétique, lit-on dans le dernier magazine de LivreSuisse.

Le paysage éditorial suisse repose en grande partie sur un tissu de petites et moyennes maisons. Ces acteurs jouent un rôle central dans la sélection, l’évaluation et la diffusion des travaux scientifiques.

Ils garantissent 'la qualité des contenus' et assurent 'un lien important entre le monde de la recherche et la société', soulignent les éditeurs, qui redoutent une mise en question de cet équilibre.

/ATS
 

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