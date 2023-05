Ed Sheeran remporte un procès à New York pour plagiat

Le musicien britannique Ed Sheeran a remporté jeudi son procès au civil à New York où il était poursuivi pour plagiat d'une chanson de l'Américain Marvin Gaye.

Le jury du tribunal fédéral de Manhattan, qui devait juger depuis dix jours de cette affaire emblématique des droits d'auteur musicaux, a estimé que le chanteur de 32 ans avait créé sa chanson 'de manière indépendante' et que son tube planétaire de 2014, 'Thinking Out Loud' n'était donc pas une copie partielle du célébrissime 'Let's Get It On' du prince de la soul Marvin Gaye en 1973.

Sheeran, qui a assisté aux audiences depuis le 24 avril en se défendant d'avoir plagié le titre de Gaye, s'est levé à l'énoncé de la décision, a remercié le jury et a donné l'accolade à son équipe, selon une journaliste de l'AFP dans le prétoire.

Les plaignants étaient des héritiers d'Ed Townsend, musicien et producteur américain qui avait co-écrit le morceau 'Let's Get It On' avec Marvin Gaye, une légende afro-américaine de la soul (1939-1984). La partie civile pointait 'des similitudes frappantes et des éléments communs manifestes' entre cette chanson et 'Thinking Out Loud'.

/ATS