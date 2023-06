« Dream Machines » de Cardiff & Miller au Musée Tinguely à Bâle

Le Musée Tinguely, à Bâle, consacre une exposition aux 'Dream Machines' (Machines de rêve) du couple d'artistes canadiens Janet Cardiff et George Bures Miller. Cette rétrospective est visible jusqu'au 24 septembre.

Les deux artistes créent des installations stimulant tous les sens, a indiqué mardi le Musée Tinguely. C'est la première fois en Suisse qu'on peut voir un aussi large aperçu de leurs oeuvres, des premiers travaux sonores interactifs jusqu'aux installations dystopiques les plus récentes.

Les travaux de Janet Cardiff, 66 ans, et George Bures Miller, 63 ans, 'rendent hommage à des pratiques culturelles riches d'une longue tradition' comme le cinéma, le théâtre ou la musique. Les installations exposées à Bâle invitent le public à participer et à plonger 'dans des univers oniriques'.

Bruits, mélodies et voix

Les visiteurs peuvent activer le son des installations par le mouvement. Le contact ou l'ombre d'un corps donnent vie aux oeuvres comme 'To Touch' (1993), 'The Cabinet of Curiousness' (2010) et 'Experiment in F# Minor' (2013) en provoquant des bruits du quotidien, des mélodies, des compositions musicales ou des voix.

L'oeuvre de Jean Tinguely est une des influences majeures des deux artistes canadiens. Pour activer certaines de leurs installations, il faut aussi pousser un gros bouton rouge, comme pour la plupart des oeuvres de l'artiste suisse exposées en permanence au musée.

Parmi les oeuvres de Cardiff & Miller présentées à Bâle, on peut notamment voir 'The Killing Machine' (2007), une installation inspirée par la nouvelle 'La colonie pénitentiaire' de Franz Kafka. Deux bras robotisés effectuent une danse macabre en malmenant une victime imaginaire allongée sur un fauteuil de dentiste.

Salle de cinéma miniature

'The Muriel Lake Incident' (1999) plonge le visiteur dans une salle de cinéma miniature. Les casques audio donnent aux visiteurs l'illusion d'être assis au milieu du public d'un cinéma produisant de légers bruits, chuchotant ou mangeant du popcorn. L'installation 'The Instrument of Troubled Dreams' (2018) permet au visiteur de composer sa propre bande originale de film.

Des installations spatiales comme 'Opera for a Small Room' (2005) ou 'Escape Room' (2021) invitent le public à pénétrer entièrement dans les univers créés par Cardiff & Miller. Des effets lumineux et sonores 'donnent vie à la pièce, stimulent l'imagination et évoquent des rêves oubliés depuis longtemps'.

L'exposition a été réalisée en coopération avec le Lehmbruck Museum de Duisbourg où elle a été présentée au printemps 2022. A cette occasion, Janet Cardiff et George Bures Miller ont reçu le prix Wilhelm Lehmbruck qui avait aussi été décerné à Jean Tinguely en 1976.

www.tinguely.ch

/ATS