Douze compagnies dans 32 villes pour le festival Steps

Le festival de danse Steps sera en tournée dans 32 villes du 23 avril au 16 mai. Douze compagnies de Suisse, d'Europe, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Indonésie, de Chine et d'Afrique du Sud donneront 80 représentations sur 38 scènes.

Le thème de cette 17e édition est 'identité', a indiqué jeudi le Pour-cent culturel Migros, organisateur de la manifestation. Le programme comprend notamment des premières de Jasmine Morand, Caroline Finn, Tabea Martin et Elia Rotschild. Des spectacles seront donnés dans 14 villes romandes.

Le festival Steps est organisé tous les deux ans depuis 1988. Il s'agit de la plus grande biennale de la danse contemporaine en Suisse. En plus des ateliers destinés aux professionnels, le programme inclut des ateliers pour les enfants et les adolescents ainsi que des représentations scolaires.

www.steps.ch

/ATS