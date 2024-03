Double célébration des 100 ans du surréalisme au mudac à Lausanne

Le Musée cantonal de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) à Lausanne ouvre le bal des célébrations des 100 ans du surréalisme. Il propose deux expositions jusqu'au 4 août: 'Objets de désir. Surréalisme et design' et 'Alchimie. Surréalisme et art verrier'.

Cette double exposition s'inscrit dans un hommage commun des trois musées du quartier des arts lausannois. Chacun propose en effet durant le premier semestre 2024 une exposition autour de ce qui est l'un des courants artistiques majeurs du XXe siècle, initié en 1924 par le poète et écrivain français André Breton avec son 'Manifeste du Surréalisme'.

C'est donc le mudac qui lance les festivités. Avec 'Objets de désir. Surréalisme et design' et en collaboration avec le Vitra Design Museum (en Allemagne, non loin de Bâle), le musée explore l'étroit dialogue qu'ont entretenu surréalisme et design durant ces 100 dernières années.

Dalì, Corbusier, Ernst, de Chirico

De Salvador Dalì à Meret Oppenheim en passant par Iris van Herpen, l'exposition présente aussi bien des œuvres pionnières datées des années 1930, que des projets contemporains. 'Aujourd'hui encore, le surréalisme fournit aux designers de multiples inspirations, que ce soit par les motifs de son univers fantastique, son approche subversive ou son intérêt pour le psychisme humain', indique le mudac.

Le musée donne à voir cette foisonnante diversité, en réunissant mobilier de design mais aussi graphisme, mode, décoration ou encore photographie. On y découvre notamment aussi des oeuvres du Corbusier, de Giorgio de Chirico, Max Ernst, Man Ray, Shiro Kuramata, Dunne & Raby, Ray Eames ou encore Isamu Noguchi.

En parallèle, le mudac présente 'Alchimie. Surréalisme et art verrier'. Cette deuxième exposition propose de revenir aux origines de la collection d'art verrier contemporain du mudac, aujourd'hui devenue la plus importante d'Europe, rappelle le musée.

Oeuvres inédites

Des pièces d'art verrier imaginées par Salvador Dalì, Marc Chagall, Jean Cocteau ou encore Max Ernst retracent les liens entre l'histoire de la collection et le mouvement surréaliste. L'exposition rassemble aussi des œuvres contemporaines - pour certaines exposées pour la première fois - qui attestent de l'héritage du mouvement chez les artistes.

Elle rend aussi hommage à deux personnalités indissociables de la collection d'art verrier contemporain du mudac: Peter et Traudl Engelhorn. Le couple de mécènes était un grand amateur d'art et passionné par la technique du verre.

Photo Elysée, avec une exposition consacrée à Man Ray du 29 mars au 4 août, et le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), avec l'approche transhistorique de son expo 'Surréalisme. Le Grand Jeu' du 12 avril au 25 août, complèteront ces célébrations des 100 ans du surréalisme à Plateforme 10.

/ATS