Don de 15 millions pour l'orchestre symphonique de Lucerne

L'industriel Michael Pieper et sa famille ont fait don de 15 millions de francs à l'orchestre symphonique de Lucerne. Ce fonds doit permettre à l'orchestre de se positionner au niveau international.

Le Fonds Michael et Emmy Lou Pieper (MEP) servira notamment à engager des chefs d'orchestres et des solistes exceptionnels, a indiqué mardi l'orchestre symphonique. Il financera aussi des tournées et des enregistrements.

Le capital du fonds ne sera pas utilisé. Seul le produit du rendement des 15 millions servira au financement de l'orchestre. L'objectif est un rendement de 5%, ce qui représente 750'000 francs par année.

Champions League de la musique classique

Il s'agit d'un des plus importants dons privés en Suisse pour un orchestre symphonique, a indiqué l'intendant Numa Bischof, au cours d'une conférence de presse. L'orchestre symphonique dispose à Lucerne d'une bonne situation pour entrer dans la Champions League de la musique classique, a déclaré Michael Pieper.

L'orchestre, créé il y a 200 ans, emploie 70 personnes. Il est le plus vieil orchestre symphonique de Suisse. Il est actuellement dirigé par James Gaffigan, né à New York. L'orchestre dispose d'un budget de 15 millions de francs, dont 6,8 millions proviennent des collectivités publiques.

Michael Pieper est à la tête de la société de participations Artemis Group. Il contrôle notamment le fabricant d'équipements de cuisines Franke et le spécialiste du formage et du découpage Feintool. La famille du milliardaire âgé de 72 ans habite en Suisse centrale depuis 1972.

/ATS