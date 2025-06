Deux policières blessées à la rave-party illégale de Malleray (BE)

Les forces d’intervention de la Police cantonale bernoise ont été attaquées samedi soir à Malleray, au moment où elles tentaient de mettre fin à une rave-pary illégale avec des centaines de personnes. Deux policières ont été blessées. Des clarifications sont en cours.

Lors de la tentative de saisie de l’installation musicale, les forces d’intervention ont été encerclées par les personnes présentes, a indiqué dimanche la police. Elles ont été attaquées à l’aide de barres de fer, de jets de bouteilles, de bois et de gaz irritant, précise le communiqué.

De plus, les pneus de deux véhicules de patrouille ont été lacérés. Un véhicule a encore été barbouillé et des fenêtres brisées. Les dommages encourus sont 'considérables'. Des moyens de contrainte ont été engagés à des fins de protection, entre autres des balles en caoutchouc et du gaz irritant.

L’intervention a été interrompue pour des raisons de proportionnalité, a encore signalé la police. Et les forces d’intervention se sont retirées.

/ATS