Des visites inédites des châteaux de Buckingham et Balmoral cet été

Certaines parties du palais de Buckingham à Londres, dont la salle adjacente au célèbre balcon d'où la famille royale salue la foule, et du château de Balmoral en Écosse seront accessibles au public pour la première fois cet été, a-t-il été annoncé mercredi.

L'aile Est rénovée de Buckingham sera accessible pour la première fois dans le cadre d'une visite guidée, a indiqué le Royal Collection Trust, qui est en charge de l'ouverture au public des demeures royales de Charles III.

Le billet donnera accès au couloir principal, orné notamment des peintures de Thomas Gainsborough, et à la salle adjacente au balcon, qui donne sur le célèbre 'Mall' où le public se rassemble lors des grandes occasions. Les visiteurs ne pourront toutefois pas se prêter au jeu d'aller eux-mêmes saluer la foule depuis ce balcon.

Visiteurs limités

Cette aile du palais a été bâtie entre 1847 et 1849 pour loger la famille nombreuse de la reine Victoria, donnant à Buckingham sa forme rectangulaire et non plus de fer à cheval.

Elle sera accessible en juillet et en août après plus de cinq ans de travaux, dans le cadre d'un programme de rénovation de 369 millions de livres (422 millions de francs suisses), visant notamment à revoir le câblage électrique ou encore la plomberie.

La visite guidée de cette partie Est doit être achetée en plus du billet classique d'accès au palais de Buckingham, pour un total de 75 livres (86 francs). Les réservations pour ces visites quotidiennes, qui accueilleront un nombre limité de personnes entre le 15 juillet et le 31 août, seront ouvertes le 10 avril.

La visite estivale classique de la célèbre résidence royale, elle, aura lieu sur une période plus étendue, entre le 11 juillet et le 29 septembre 2024.

Visites élargies en Ecosse

En parallèle, entre le 1er juillet et le 4 août, les visiteurs auront accès à certaines parties du château de Balmoral, résidence estivale des Windsor dans les Highlands, en Écosse, avant l'arrivée du roi Charles III et de la reine Camilla.

40 entrées seront vendues chaque jour, et le billet coûtera 100 livres (117 euros) ou 150 livres (175 euros) avec une pause thé à l'anglaise, selon le site.

Auparavant limitées au jardin et à la salle de bal, il s'agit des premières visites élargies du château, le favori d'Elizabeth II, où la reine s'est éteinte en septembre 2022, depuis sa finalisation en 1855.

/ATS