Des tubes à profusion lors du concert d'adieu Elton John à Montreux

Elton John a régalé de ses tubes ses plus de 15'300 fans venus l'applaudir samedi soir à Montreux (VD) lors de sa tournée d'adieux. Au stade de la Saussaz, le Britannique de 72 ans a passé en revue ses 50 ans de carrière avec pêche, malgré un soleil de plomb.

La pop star est arrivée en hélicoptère quelques heures avant le début du concert. Celui-ci a commencé peu après 20h00. A peine plaqués, les premiers accords de 'Bennie and the Jets' font hurler la foule de ravissement.

Vêtu d'une redingote noire à paillettes, d'une chemise blanche à jabot et de lunettes rectangulaires ornées de brillants arc-en-ciels à son nom, le septuagénaire montre qu'il a la pêche.

'Hello Montreux, cela fait longtemps que je vois le festival sur les écrans et à la télévision, j'avais envie d'être là', déclare-t-il. La pop star revisite ensuite avec six musiciens des succès puisés essentiellement dans son répertoire du siècle dernier.

Les mélodies familières se succèdent rapidement: 'I guess that's why they call it the blues', 'Border song' alors que défilent sur les trois écrans géants des images de migrants, 'Tiny Dancer', 'Shadow light', 'Philadelphia Freedom' et 'Rocket man'. Même si ces morceaux d'anthologie sont archi-connus, la magie opère, tandis que le public s'évente autant qu'il peut.

Entre Barcelone et Graz

Alors que Rocketman, le film qui raconte sa vie, passe sur les écrans, le chanteur a entamé l'an dernier une tournée d'adieu de quelque 300 concerts. 'Farewell Yellow Brick Road fait référence à son premier album 'Yellow Brick Road' (1973) inspiré du magicien d'Oz. Elle s'étire jusqu'en 2021.

Le chanteur, qui tourne actuellement en Europe, arrive de Barcelone. Son prochain concert est à Graz en Autriche, a précisé Mathieu Jaton, patron du MJF. Son passage à Montreux est l'unique en Suisse de sa tournée d'adieu pour l'heure. Suite à la demande de l'artiste, pour lequel deux dates avaient initialement été prévues à l'auditorium Stravinski, le Montreux Jazz s'est pour l'occasion mué en open air pour la première fois de son histoire. Le Stravinski est resté vide.

Sold out

Les spectateurs ont dû débourser 185 francs pour des places debout et 450 pour s'asseoir. Les billets étaient sold out depuis le 14 mai. Elton John s'était déjà produit sur la Riviera vaudoise en 2007 sur la place du marché à Vevey. Plus récemment, en 2014, il était à l'affiche du Paléo Festival de Nyon.

Elton John est un des artistes les plus vendeurs de tous les temps, avec plus 300 millions de disques écoulés. Il avait donné un concert mémorable sur la Place du marché à Vevey en 2007, qui avait drainé plus de 20'000 spectateurs.

