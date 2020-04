Des stars de l'opéra appellent à aider le lyrique, art « fragile »

Deux stars mondiales de l'opéra, Jonas Kaufmann et Ludovic Tézier, ont exhorté lundi le public à soutenir cet art 'fragile' face à la 'catastrophe' des théâtres fermés en raison du Covid-19. Ils ont lancé une pétition sur internet.

Jonas Kaufmann, considéré comme le plus grand ténor de sa génération, et le baryton français Ludovic Tézier ont appelé le public à signer cette pétition sur change.org pour apporter son 'appui fondamental au présent et à l'avenir du monde lyrique, et, au-delà, à toutes les professions du spectacle vivant, gravement menacées'.

Ils l'ont prié d'exprimer son 'adhésion à l'idée d'une société où le beau et la culture ne doivent pas disparaître et d'une Europe qui a le devoir de pérenniser le plus beau legs de sa propre civilisation: l'Art'.

La pétition rappelle aussi que les multiples productions lyriques diffusées actuellement sur les télévisions et plateformes à titre gratuit 'ne sont qu'un expédient face à l'ampleur de la catastrophe que représente l'annulation en série, sans compensation, de tous les contrats artistiques'.

Le net, 'un succédané'

'L'art lyrique est consubstantiel à ces 'planches' que deux millénaires n'ont pas usées et la digitalisation actuelle, pour réconfortante qu'elle soit, n'est, malgré cela, qu'un succédané magnifique à une émotion fragile. Nous, artistes, sommes fragiles, l'opéra est fragile', ont souligné les deux chanteurs.

A travers le monde, maisons d'opéras, théâtres et salles de concert muselés par le coronavirus jusqu'à nouvel ordre et toujours dans le flou quant à la réouverture appellent les gouvernements et les publics à l'aide.

Menace sur l'avenir

Alors que les subventions culturelles étaient déjà à la baisse depuis quelques années dans plusieurs pays européens, les scènes craignent davantage de coupes dans l'aide publique post-épidémie. A cela s'ajoute la question de savoir si en septembre, le public d'opéra et de théâtre sera au rendez-vous.

Aux Etats-Unis, où les aides publiques à la culture sont quasi-inexistantes, de nombreux théâtres et maisons d'opéra font face à une menace existentielle.

La plus importante maison d'opéra américaine, le Metropolitan Opera de New York, accuse à lui seul des pertes de l'ordre de 60 millions de dollars en raison des annulations. Elle a organisé samedi un gala virtuel avec une quarantaine de chanteurs lyriques confinés à travers le monde, dont Jonas Kaufmann.

