Des quais en effervescence pour un Montreux Jazz réinventé

A neuf jours de l'ouverture du Montreux Jazz Festival (MJF), les quais montreusiens sont en effervescence. Environ 300 monteurs s'activent pour mettre sur pied la nouvelle configuration de la manifestation qui s'étend cette année sur 1,5 km au bord du lac.

Pour mener à bien cette édition spéciale réinventée en raison des travaux au Centre des congrès (2m2c), le MJF a collaboré étroitement avec les autorités de la ville, la Municipalité et les acteurs locaux, qu'ils soient hôteliers, commerçants, habitants ou artisans. Son directeur Mathieu Jaton l'a illustré mercredi lors d'une visite du chantier et des quais.

'On veut utiliser la ville et non la modifier', a-t-il expliqué. Et de citer en exemple l'Office du tourisme, un bâtiment années 70 située au centre du dispositif. Vidé pour cause de rénovation, il sera transformé en 'bar playa'.

/ATS