Des étoiles aux atomes: Neuchâtel explore la mesure du temps

Trois musées neuchâtelois et l'Observatoire cantonal ont uni leurs forces pour proposer une ...
Des étoiles aux atomes: Neuchâtel explore la mesure du temps

Des étoiles aux atomes: Neuchâtel explore la mesure du temps

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Trois musées neuchâtelois et l'Observatoire cantonal ont uni leurs forces pour proposer une thématique commune d'exposition dès dimanche. 'Des étoiles aux atomes' est une vaste exploration à la croisée de l'astronomie, de l'horlogerie, de la chronométrie et des arts.

Porté par l’association Automates & Merveilles, ce projet d’envergure réunit le Musée international d’horlogerie (MIH) à La Chaux-de-Fonds, le Musée d’horlogerie du Locle - Château des Monts, le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel et le groupe chargé de valoriser le site historique de l’Observatoire, ont indiqué vendredi les différentes institutions.

Le parcours mêlera instruments scientifiques historiques, pièces horlogères rares, archives inédites, oeuvres d’art et dispositifs immersifs innovants. De l’observation des étoiles aux oscillations invisibles des atomes, les expositions retracent une aventure scientifique et humaine.

Une conférence internationale réunissant les spécialistes de l’histoire des instruments scientifiques se tiendra pour la première fois en Suisse en septembre.

/ATS
 

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