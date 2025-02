Demi Moore sacrée meilleure actrice aux Critics Choice Awards

L'actrice Demi Moore a remporté vendredi le prix de la meilleure actrice aux Critics Choice Awards à Los Angeles, confirmant son statut de favorite pour les Oscars. La vedette des années 1990 a été couronnée meilleure actrice pour son rôle dans 'The Substance'.

Ce film a également remporté le prix du meilleur scénario original aux Critics Choice Awards, la cérémonie des récompenses hollywoodiennes décernées par les critiques de cinéma. Dans cette fable horrifique de la Française Coralie Fargeat, Demi Moore, 62 ans, incarne une ancienne gloire d'Hollywood droguée à un sérum de jouvence.

Pour ce rôle, l'actrice avait déjà été récompensée aux Golden Globes en janvier. Elle fait désormais figure de favorite pour les Oscars qui seront décernés le mois prochain.

'Cela a été une course folle', a déclaré la comédienne américaine tout en remerciant les critiques du cinéma de l'avoir récompensée pour son interprétation dans 'The Substance' et déplorant que 'ce genre de films d'horreur [...] ne soient rarement vus pour la profondeur qu'ils peuvent renfermer'.

Polémique Gascon

La victoire de Demi Moore survient en pleine polémique concernant l'actrice transgenre Karla Sofia Gascon, la vedette du film 'Emilia Pérez' qui vu ses chances s'effondrer pour les Oscars après que d'anciens messages racistes ont été exhumés sur les réseaux.

Elle y qualifiait notamment l'islam de 'foyer d'infection pour l'humanité' et raillait la diversité dans le divertissement ou encore le mouvement antiraciste né après la mort de George Floyd, un Noir américain tué par la police en 2020.

Le réalisateur d''Emilia Pérez', le Français Jacques Audiard, s'est lui-même distancé de son actrice principale, qualifiant les messages de Karla Sofia Gascon d''inexcusables' et 'pleins de haine'.

/ATS