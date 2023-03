Déferlante « Everything Everywhere All At Once » attendue aux Oscars

La 95e cérémonie des Oscars s'est ouverte dimanche, avec un survol d'avions au-dessus d'Hollywood, clin d'oeil à 'Top Gun'. Le film 'Everything Everywhere All At Once' est le grand favori de cette soirée célébrant le 7e art.

Les premières récompenses sont tombées rapidement. 'Pinocchio par Guillermo del Toro', une version sombre du célèbre livre pour enfants qui se déroule dans l'Italie des années 1930, a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation.

'L'animation est du cinéma. L'animation est prête à passer à l'étape suivante. Nous sommes tous prêts. Aidez-nous s'il vous plaît', a dit le réalisateur mexicain Guillermo del Toro après avoir obtenu la statuette.

L'acteur américain d'origine vietnamienne Ke Huy Quan s'est lui adjugé l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour son incarnation de mari un peu gauche au potentiel insoupçonné dans 'Everything Everywhere All At Once'.

/ATS