Décès du styliste italien Giorgio Armani à 91 ans (groupe)

Le couturier italien Giorgio Armani est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé jeudi son groupe ...
Photo: KEYSTONE/EPA ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Le couturier italien Giorgio Armani est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé jeudi son groupe dans un communiqué. 'C'est avec une immense tristesse que le groupe Armani annonce le décès de son créateur, fondateur et infatigable moteur: Giorgio Armani', lit-on.

/ATS
 

