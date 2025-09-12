Décès du producteur Rolf Widmer, promoteur du rock en dialecte

Le producteur bernois de musique Rolf Widmer est décédé. Il avait fondé le label Sound Service, spécialisé dans le rock en dialecte alémanique, avec des groupes comme Züri West et Stiller Has ou des chanteurs comme Polo Hofer et Gölä.

Le catalogue de Sound System compte aussi plusieurs rappeurs, dont le Vaudois Greis, l'un des rappeurs les plus populaires en Suisse alémanique, ainsi que des disques pour les enfants. Rolf Widmer est décédé en juin déjà des suites d'une maladie, a indiqué son épouse à Keystone-ATS, confirmant une information des journaux alémaniques du groupe Tamedia.

/ATS