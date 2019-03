Décès du chanteur Keith Flint, du groupe Prodigy

Le chanteur et danseur britannique Keith Flint, leader du groupe d'electro The Prodigy, a été retrouvé mort lundi à l'âge de 49 ans, ont annoncé les autres membres du groupe.

'C'est avec un grand choc et une profonde tristesse que nous confirmons le décès de notre frère et meilleur ami Keith Flint', a annoncé le groupe dans un communiqué.

'Un véritable pionnier, un innovateur, une légende. Il nous manquera pour toujours'. Sa mort n'est pas considérée comme suspecte, a annoncé la police de l'Essex (est de l'Angleterre), dans un communiqué transmis à l'AFP.

Elle survient alors que The Prodigy a entamé une tournée internationale pour promouvoir son septième album, 'No Tourists', avec des étapes en Colombie et en Autriche début avril, plusieurs dates aux Etats-Unis au mois de mai et en France au cours de l'été.

Punk et music dance

Personnage charismatique au look démoniaque, avec cheveux hérissés, ses piercing et tatouages qui faisaient peur aux enfants, Keith Flint avait frappé les esprits avec son interprétation du titre Firestarter, en 1996.

Mixant des éléments punks et de music dance, il avait contribué à faire de The Prodigy l'un des groupes les plus influents de la scène rave underground, après la sortie de l'album The Fat Of The Land, en 1997, qui contient notamment le hit controversé Smack My Bitch Up.

'Il y avait une vraie volonté de ne faire aucun compromis', a déclaré Flint à l'afp en 2015. 'On avait vraiment besoin d'un antidote à la scène DJ, d'où une certaine brutalité'.

L'annonce de sa mort a provoqué une vague de réactions attristées dans les milieux artistiques.

'Tellement triste d'entendre la nouvelle concernant Keith Flint. Il était toujours très marrant, et très sympa avec Tom (Rowlands) et moi-même quand on a commencé à faire des spectacles ensemble', a tweeté Ed Simons, du duo electro britannique The Chemical Brothers.

'On a perdu un titan', a déclaré la chanteuse soul Beverley Knight.

/ATS