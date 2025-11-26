Décès de la créatrice de mode punk rock écossaise Pam Hogg

La créatrice de mode et musicienne écossaise Pam Hogg, connue pour son style punk rock et ses tenues extravagantes prisées des vedettes, est décédée, a annoncé sa famille mercredi. Elle est morte entourée d'amis et de sa famille dans un centre de soins.

La famille s'est dit 'profondément attristée d'annoncer le décès de notre bien-aimée Pamela', en légende d'une photographie de la créatrice de mode.

'L'esprit créatif de Pamela et son oeuvre ont touché de nombreuses personnes et elle laisse un magnifique héritage qui continuera à inspirer, à apporter de la joie et à nous encourager à vivre au-delà des limites des conventions', écrit-elle encore.

De nombreuses célébrités ont rendu hommage à Pam Hogg sur les réseaux sociaux, comme les actrices Rose McGowan et Patricia Arquette, qui l'a qualifiée de 'diamant interstellaire', le groupe de rock Blondie ou la créatrice Roksanda Ilincic, qui a salué 'sa lumière et son incroyable esprit'.

Cause et âge non révélés

Sans révéler la cause de son décès, ses proches ont remercié le personnel d'un centre de soins l'est de Londres, où elle était entourée 'd'amis chers et de membres de sa famille' pendant ses derniers jours.

Ils n'ont pas non plus donné son âge - sur lequel la créatrice est toujours restée mystérieuse -, que le Guardian estime à 66 ans.

Née à Paisley, ville écossaise connue pour sa tradition textile, Pam Hogg a étudié aux Beaux-Arts de Glasgow puis au Royal College of Art de Londres. Elle a présenté sa première collection, Psychadelic Jungle, en 1981.

Souvent comparée à Vivienne Westwood pour son côté punk rock, elle était une figure emblématique de la Fashion Week de Londres avec ses esthétismes futuristes, ses coiffures audacieuses et ses tenues déjantées, habillant des vedettes comme Rihanna, Beyoncé, Kate Moss ou Lady Gaga.

L'une des pièces phares de la créatrice, qui mélangeait ironie, féminisme et contre-culture dans ses défilés, était la combinaison moulante, comme celle portée par Kylie Minogue dans le clip '2 Hearts' (2007), en version noire et à clous.

Passionnée de musique, Pam Hogg a joué dans nombreux groupes dont Rubbish, qui a assuré certaines premières parties des Pogues à la fin des années 1970, The Garden of Eden ou Doll, qui a fait l'ouverture des concerts de Debbie Harry, la chanteuse de Blondie, dans les années 1990.

