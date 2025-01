Décès de la chanteuse britannique Marianne Faithfull à 78 ans

Une héroïne sort de scène. La chanteuse et actrice britannique Marianne Faithfull, connue pour sa chanson 'As Tears Go By', est décédée à l'âge de 78 ans à Londres, a annoncé un porte-parole jeudi dans une déclaration transmise à l'AFP.

'C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de la chanteuse, compositrice et actrice Marianne Faithfull. Elle s'est éteinte paisiblement à Londres aujourd'hui, en compagnie de sa famille. Elle nous manquera beaucoup', est-il indiqué.

Marianne Faithfull est devenue célèbre dans les années 1960 avec des tubes comme 'As Tears Go By' ou 'The Ballad of Lucy Jordan' et était considérée comme la muse des Rolling Stones. Elle a mené une vie mouvementée entre succès musical, toxicomanie et come-back artistique. Elle a connu une crise dans les années 1970, mais a réussi un retour impressionnant dans les années 1980 avec l'album 'Broken English'.

Plusieurs fois au Montreux Jazz

Egérie légendaire du 'Swinging London' a également connu le succès en Suisse. Entre 1995 et 2009, elle s'est produite à cinq reprises au prestigieux Montreux Jazz Festival. En 2014, elle a donné un concert à Zurich.

Jusqu'à il y a quelques années, Marianne Faithfull a continué à faire de la musique. Jusqu'à ce qu'elle soit stoppée par un grave Covid, dont elle a longtemps souffert. Elle vivait dernièrement dans une maison de retraite à Londres.

Quelques stars s'étaient réunies fin 2023 pour l'album 'The Faithful: A Tribute to Marianne Faithfull', afin de rendre hommage à l'icône des sixties. Les recettes ont été reversées à Marianne Faithfull afin de 'l'aider à faire face à l'augmentation des frais de santé', ont-ils précisé.

'Ce n'est pas parce que l'on est une icône ou une muse que l'on peut payer des factures', avait déclaré Tanya Pearson du projet à but non lucratif 'Women of Rock Oral History Project', qui a été l'une des initiatrices de cet album, 'même si l'on est Marianne Faithfull'.

/ATS