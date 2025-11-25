Décès de la célèbre actrice algérienne Biyouna

L'actrice algérienne Baya Bouzar, connue sous le nom de scène de Biyouna, figure du cinéma algérien ayant tourné plusieurs films en France, est décédée mardi à Alger des suites d'une maladie, a annoncé la télévision publique. Elle avait 73 ans.

Visage familier des Algériens du monde entier, reconnaissable à sa voix grave rocailleuse inimitable, Biyouna a été rendue célèbre en Algérie en 1973, à l'âge de 19 ans, pour avoir joué dans le feuilleton télévisé culte 'Al-Hariq' ('L'incendie').

Elle a ensuite tourné dans plusieurs autres feuilletons au succès populaire important et a monté des spectacles dans les cabarets d'Alger où elle s'est lancée dans le one-woman-show. Elle ne se voyait pas comme une star, mais plutôt comme 'une mère, une soeur', pour ses nombreux fans, racontait-elle lors d'une rencontre avec l'AFP en 2007.

Née le 13 septembre 1952 dans le quartier populaire de Belouizdad (ex-Belcourt) à Alger, Biyouna refuse de quitter son pays lors de la décennie noire, dans les années 1990. Ce n'est qu'en 1999, à la fin des violences, qu'elle franchit les frontières algériennes. Elle part en France retrouver le Franco-Algérien Nadir Moknèche, qui la fit tourner dans 'Le Harem de Madame Osmane'.

Chanteuse

Guidée par le même réalisateur, elle joua une ancienne danseuse de cabaret dans 'Viva Laldjérie' puis une arnaqueuse dans 'Délice Paloma'. Elle revint aussi à ses premiers amours en enregistrant un album de chansons, 'Raid Zone', sorti en 2001.

Elle a défrayé la chronique avec des scènes considérées comme osées en Algérie dans 'A mon âge je me cache encore pour fumer' (2017). Biyouna a joué dans plusieurs films français tels que 'Le Flic de Belleville' (2018). En 2011, elle incarna une femme 'gréviste de l'amour' dans 'La source des femmes', de Radu Mihaileanu, sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes.

Hommages

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé 'sa tristesse après la perte d'une des célébrités de la scène culturelle', saluant la contribution de Biyouna au cinéma algérien.

'C'est des deux rives de la Méditerranée que montent les hommages, tant sa lumineuse aura a traversé les cultures et les coeurs', a réagi mardi soir sur Instagram Jack Lang, le président de l'Institut du Monde arabe, à Paris.

'Connue en France pour ses rôles dans des comédies incontournables, Biyouna n'en était pas moins une figure du cinéma algérien', a de son côté réagi sur X la ministre française de la Culture Rachida Dati, saluant une artiste 'de toutes les scènes et de tous les registres'.

/ATS