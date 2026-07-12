Décès à 78 ans Sam Neill, la star de « Jurassic Park »

L'acteur Sam Neill, célèbre pour avoir incarné le paléontologue Alan Grant dans le film culte ...
Décès à 78 ans Sam Neill, la star de « Jurassic Park »

Décès à 78 ans Sam Neill, la star de

Photo: KEYSTONE/AP Invision/EVAN AGOSTINI

L'acteur Sam Neill, célèbre pour avoir incarné le paléontologue Alan Grant dans le film culte 'Jurassic Park', est décédé lundi en Australie à l'âge de 78 ans, selon un communiqué de sa famille qui a qualifié son décès de 'soudain et inattendu'.

'Sam était entouré de sa famille et s'est éteint avec la dignité qui a caractérisé toute sa vie', indique le communiqué.

Le Néo-Zélandais avait révélé dans ses mémoires publiés en 2023 qu'il était 'peut-être en train de mourir' d'un lymphome non hodgkinien de stade 3.

M. Neill avait déclaré en avril dernier à la chaîne australienne Channel Seven News qu'il vivait avec un cancer du sang depuis environ cinq ans, mais que sa chimiothérapie avait fini par ne plus faire effet.

Il avait indiqué dans la foulée la rémission de son cancer grâce à une thérapie génique qui a modifié son système immunitaire.

Le communiqué de la famille annonçant son décès mentionne que Sam Neill 'était toujours en rémission'.

Il était soigné à l'hôpital privé St Vincent de Sydney au moment des faits, a précisé son entourage.

Sa longue carrière cinématographique a débuté dans les années 1970, jusqu'à des rôles plus récents comme dans la série à succès 'Peaky Blinders' ou le dernier volet de 'Jurassic Park', intitulé 'Jurassic World: Le Monde d'après', sorti en 2022.

En dehors de l'écran, Sam Neill exploitait des vignobles dans la pittoresque région de Central Otago, sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

/ATS
 

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