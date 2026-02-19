Décès à 53 ans de l'acteur de « Grey's Anatomy » Eric Dane

L'acteur américain de la série 'Grey's Anatomy' Eric Dane est décédé à 53 ans, selon des informations ...
Photo: KEYSTONE/AP/Jordan Strauss

L'acteur américain de la série 'Grey's Anatomy' Eric Dane est décédé à 53 ans, selon des informations publiées jeudi par les médias américains. Il avait annoncé l'an dernier qu'on lui avait diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Ce trouble neurologique également connu sous le nom de maladie de Lou Gehrig.

'C'est le coeur lourd que nous annonçons qu'Eric Dane est décédé jeudi après-midi, à l'issue d'un combat courageux contre la SLA', a déclaré sa famille dans un communiqué cité par CBS et d'autres médias.

Eric Dane, né à San Francisco, a fait ses débuts à la télévision en 1991 dans un épisode de la série 'Sauvés par le gong'.

Son rôle marquant dans 'Grey's Anatomy' a commencé en 2006, dans lequel il incarnait le séduisant chirurgien Dr. Mark Sloan. Il est apparu dans 139 épisodes jusqu'en 2021.

Il a également joué dans la série dramatique de HBO 'Euphoria', où il incarnait Cal Jabobs.

/ATS
 

