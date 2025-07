Début du tournage de la série Harry Potter avec un nouvel acteur

Un nouveau Harry Potter... sans Daniel Radcliffe. Le groupe Warner Bros. Discovery a dévoilé lundi les premières images du tournage de sa série adaptée d'Harry Potter avec en vedette principale un gamin à lunettes incarné par l'acteur écossais Dominic McLaughlin.

Le géant américain des médias et du divertissement Warner Bros. Discovery avait promis il y a deux ans de lancer une série, qui sera diffusée sur 'dix ans', d'Harry Potter avec son auteure J.K. Rowling comme productrice exécutive.

Le tournage a débuté lundi dans les studios Leavesden, au Royaume-Uni, pour une diffusion en 2027 sur les plateformes HBO et HBO Max.

Daniel Radcliffe avait emprunté le costume du jeune sorcier dans le premier volet des films déclinés des romans de J.K. Rowling, 'Harry Potter à l'école des sorciers', au point de devenir le visage de la franchise.

Même âge

Lundi, Warner Bros. Discovery a présenté Dominic McLaughlin, qui avait sensiblement le même âge que Radcliffe à ses débuts, comme la nouvelle incarnation du personnage phare en diffusant une photo du jeune acteur avec entre ses mains un clap de tournage affichant la scène 1 en date du 14 juillet 2025.

La réalisation de la série a été confiée au réalisateur britannique Mark Mylod, derrière la caméra de Sex List (2011), et plus récemment de Le Menu (2022), film noir sur l'industrie de la haute cuisine. Entre les deux, il a réalisé des épisodes de 'Game of Thrones'.

La scénarisation ne sera pas l'oeuvre de J.K. Rowling, mais de Francesca Gardiner, fille du célèbre chef d'orchestre britannique John Eliot Gardiner, qui avait écrit l'adaptation de 'A la croisée des mondes' (His Dark materials), récit allégorique du passage d'adolescents à l'âge adulte de Philip Pullman.

/ATS