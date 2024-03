Début de la tournée du Cirque Knie vendredi soir à Rapperswil (SG)

La tournée 2024 du Cirque Knie a débuté vendredi soir dans son fief de Rapperswil-Jona (SG). Cette année, le comédien et illusionniste vaudois Pierric Tenthorey accompagne la troupe et ses acrobates lors des étapes romandes de l'automne.

Les nombreuses nouveautés ont constitué un grand défi, a déclaré la directrice du cirque Géraldine Knie lors d'un entretien avec l'agence de presse Keystone-ATS après le spectacle. Certains spectacles ont été créés en l'espace de trois semaines, de '0 à 100'. Les nerfs étaient donc à vif, indique-t-elle.

Bien que pas encore entièrement satisfaite, la directrice s'est montrée heureuse des nombreux rires du public. 'Le rire me rend tout simplement heureuse, surtout à une époque où l'humour est difficile', dit-elle.

Parmi les artistes à l'affiche cette année, on trouve Pierric Tenthorey, champion de magie 'close-up' en 2015. Le magicien mêle stand-up et pantomime en passant par l'illusionnisme, écrit le Cirque Knie.

Egalement réalisateur et auteur à succès, il se produit sur scène et dans l'émission française 'Le plus grand cabaret du monde'. Magicien et comédien lui aussi, Dustin Nicoldi alias 'Coperlin' fait également partie des artistes en tournée.

La double roue de la mort des Navas

Les acrobates ont la part belle cette année. Vendredi soir, la troupe sud-américaine Navas a ébloui les spectateurs de la première en virevoltant à grande vitesse sur et dans leur double roue de la mort.

Le duo Grygorof présente, lui, un numéro au cerceau aérien. La voltigeuse y fait des figures dans les airs, tenue par les dents de son partenaire. La troupe d'Hugo Noël vole, elle, en rebondissant sur un trampoline géant incurvé. Les acrobates chinois de la troupe de Dalian présentent, pour leur part, des figures spectaculaires au sol.

Jonglage et danse

Autre artiste valant le détour, Victor Moiseev propose un numéro magique et irréel de jonglage à l'horizontale, tout en dansant. Il s'est produit durant de nombreuses années au Cirque du Soleil.

Autre forme de jonglage, le football freestyle fait son entrée chez Knie. Le duo Boyka, formé par le Suisse Marc Jonin et le Colombien Sebastian Ortiz Hernandez, fait partie des meilleurs dans cette nouvelle discipline. Leur rapidité et leur dextérité avec le ballon, notamment dans la mise en équilibre, sont stupéfiantes.

La danse géorgienne rythme aussi la tournée du Cirque Knie cette année. Une troupe tâchera d'envoûter le public avec sa fougue. Les danses géorgiennes trouvent leur origine au Moyen-Âge. Elles sont présentes actuellement sous forme de ballet dans le monde entier.

En Suisse romande dès le 30 août

Après un premier week-end à Rapperswil, le cirque poursuit sa tournée en Suisse alémanique, où il fera notamment halte à Zurich de début mai à début juin, à Bâle ensuite durant dix jours et à Berne durant la première quinzaine d'août.

Il passera ensuite par Bienne (BE) avant de s'arrêter à Genève du 30 août au 15 septembre. Les autres étapes romandes sont Nyon (VD) les 21 et 22 septembre, Lausanne du 27 septembre au 13 octobre, Vevey (VD) du 17 au 20 octobre, Sion (VS) du 24 au 27 octobre et Fribourg du 1er au 3 novembre. La tournée doit s'achever à Lucerne entre le 12 décembre et le 3 janvier.

/ATS