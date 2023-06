Début de la 31e Fête fédérale de yodel à Zoug

La 31e Fête fédérale de yodel s'est ouverte vendredi à Zoug avec la réception des drapeaux. Quelque 150'000 personnes sont attendues pour cette manifestation, qui dure jusqu'à dimanche.

Plus de 10'000 yodleurs et yodleuses, lanceurs de drapeaux et joueurs de cor des Alpes se produiront à Zoug durant trois jours. Des clubs de yodleurs étrangers sont aussi présents. Les premiers concours ont débuté vendredi après-midi.

Le village des yodleurs se trouve près du lac. Le point culminant de la fête est la cérémonie officielle du dimanche matin ainsi que le grand défilé des participants.

Pas de Patrouille suisse

Le spectacle de la Patrouille suisse initialement prévu à l'occasion de l'ouverture de la fête a été annulé jeudi après un accident lors d'un entraînement. Deux avions de type Tiger F-5 se sont frôlés et le nez d'un des jets s'est brisé. Les pilotes n'ont pas été blessés. Une personne au sol a été blessée par des éclats de verre.

La Fête fédérale de yodel a lieu tous les trois ans. L'édition prévue en 2020 a été annulée en raison de la pandémie. En 2017, les yodleurs et yodleuses s'étaient retrouvés à Brigue (VS). Le budget de l'édition zougoise s'élève à 5,8 millions de francs.

/ATS