Début de l'Openair de St-Gall sans le grand absent Lewis Capaldi

Environ 90'000 festivaliers sont attendus jusqu'à dimanche à l'Openair de St-Gall. Le rappeur Macklemore et le groupe de folk rock The Lumineers en sont les grandes têtes d'affiche. Le chanteur Lewis Capaldi, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, a dû annuler.

L'annulation de la venue du Britannique est parvenue aux organisateurs mardi, deux jours seulement avant le début de cette 45e édition du festival. L'artiste n'a donc pas pu être remplacé.

Samedi dernier, Lewis Capaldi a dû interrompre son concert au festival de Glastonbury (GB) en raison d'une crise. Il a annulé tous ses concerts encore prévus cette année. En septembre dernier, il avait annoncé qu'il souffrait depuis peu du syndrôme Gilles de la Tourette (SGT), maladie neuropsychiatrique caractérisée par des tics moteurs et sonores involontaires.

En l'absence du jeune Britannique, la présence du chanteur américain Marcus Mumford gagnera en attention, dans un genre plus intimiste. Au total, environ 90 concerts et performances touchant aux genres musicaux les plus divers sont prévus dès jeudi soir. Des artistes suisses, alémaniques surtout, font aussi partie de la liste, tels que Lo & Leduc et Hecht.

La météo s'annonce mitigée sur les quatre jours du festival st-gallois. La journée de vendredi s'annonce pluvieuse. Les précipitations pourraient déjà commencer jeudi soir. On ignore encore si les quantités de pluie suffiront à improviser des bains de boue dont l'Openair de St-Gall a le secret.

