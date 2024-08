« Deadpool » regrimpe au sommet du box-office nord-américain

Les super-héros de Marvel 'Deadpool & Wolverine' sont revenus en haut du box-office nord-américain ce week-end pour leur cinquième week-end dans les salles obscures, selon les projections du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées dimanche.

Portée par la popularité des stars Ryan Reynolds (Deadpool) et Hugh Jackman (Wolverine), la superproduction de Disney a accumulé ces derniers jours 18,3 millions de dollars de recette, pour un total massif de 1,2 milliard dans le monde.

Sorti en 2019, 'Joker' était jusqu'alors le seul autre film classé 'R' (déconseillé aux moins de 17 ans) à atteindre le milliard de dollars, selon le magazine Hollywood Reporter.

'Alien' en 2e position

En seconde position se trouve celui à la tête du classement la semaine passée, le dernier épisode en date de la saga de science-fiction 'Alien', avec 16,2 millions de dollars.

'Alien: Romulus' est le neuvième film de l'univers 'Alien', qui avait commencé en 1979 avec 'Alien, le huitième passager', du réalisateur britannique Ridley Scott. Le dernier volet raconte l'histoire de colons de l'espace qui, en explorant une station spatiale abandonnée, rencontrent un extra-terrestre mangeur de visages.

Tiré du bestseller de l'écrivaine américaine Colleen Hoover, 'Jamais Plus' (Sony), avec en tête d'affiche la star de 'Gossip Girl' Blake Lively, est à la troisième place avec 11,9 millions de dollars de recettes, 242 millions au total dans le monde depuis sa sortie.

Cette franche réussite est 'un signe de plus d'une meilleure santé de l'industrie' américaine du cinéma, estime l'expert David A. Gross.

Le thriller de Zoë Kravitz 'Blink Twice' réussi bien lui aussi avec 7,3 millions de dollars de recette et se place en 4e position dans les salles de cinéma du Canada et des Etats-Unis.

En queue de peloton, le drame chrétien 'The Forge' accumule 6,6 millions.

Voici le reste du top 10:

6. 'Twisters' (6,2 millions de dollars de recette)

7. 'Coraline' (5 millions de dollars)

8. 'The Crow' (4,6 millions)

9. 'Moi, Moche et Méchant 4' (4,4 millions)

10. 'Vice-Versa 2' (2,1 millions)

/ATS