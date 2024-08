David Lynch atteint d'une maladie pulmonaire

'Le plaisir a un prix': le réalisateur américain David Lynch a confirmé lundi qu'il souffrait d'emphysème, une maladie pulmonaire, en raison 'd'années à fumer'. Il a cependant affirmé qu'il ne prendrait 'jamais sa retraite'.

Après une ode lynchienne au tabac, le réalisateur de 78 ans reconnaît dans un post sur le réseau social X (ex-Twitter) que 'le plaisir a un prix' et que, pour lui, le prix à payer est cette maladie qui entraîne la destruction des alvéoles pulmonaires et provoque un essoufflement rapide.

Dans un entretien au magazine britannique Sight and Sound qui doit être publié dans le numéro de septembre, le réalisateur de 'Twin Peaks', 'Mulholland Drive' ou 'Sailor et Lula' affirme que sa mobilité est réduite et qu'il pourrait devoir diriger ses acteurs à distance pour de futurs projets, ont rapporté lundi de nombreux médias.

Plus de cigarettes

Il a publié dans la foulée un message rassurant sur les réseaux sociaux: 'J'ai arrêté de fumer il y a deux ans. J'ai récemment passé des examens médicaux et, bonne nouvelle, ma santé est excellente à part l'emphysème. Je suis rempli de joie et je ne prendrai jamais ma retraite'.

Réalisateur de dix longs métrages, tous cultes, sortis entre 1977 et 2006, le cinéaste a été nommé aux Oscars pour 'Elephant Man' (1980), 'Blue Velvet' (1986) et 'Mulholland Drive' (2001). Il a reçu un Oscar d'honneur en 2019 pour l'ensemble de sa filmographie.

En 2017, le réalisateur avait retrouvé la série mythique Twin Peaks, qu'il avait créée en 1990, pour une troisième saison, véritable ovni télévisuel en 18 épisodes.

/ATS