Danse: neuf lauréats au Prix de Lausanne

Des milliers de spectateurs ont assisté samedi à la finale du Prix de danse de Lausanne au théâtre de Beaulieu. Le jury a sélectionné neuf lauréats parmi 86 danseurs et danseuses.

Grâce à leurs bourses, ces talentueux danseurs auront l'opportunité d'intégrer l'une des prestigieuses écoles et compagnies partenaires du Prix de Lausanne, ont indiqué les organisateurs samedi soir.

Durant une semaine, 86 danseurs, quasi à parité garçons et filles, originaires de 18 pays, étaient en lice pour cette 52e édition du Prix de Lausanne au Palais Beaulieu. Les participants, âgés de 15 à 18 ans, avaient été sélectionnés sur vidéo parmi 425 candidats. Une Suissesse a été retenue pour cette édition, la Vaudoise Nadia Corboud, élève à la Danse Académie de Vevey.

Pendant toute la semaine, les candidats ont été jugés en cours de danse et individuellement sur scène. La finale, ce samedi, a réuni les 20 meilleurs. Le jury est composé de neuf membres. Il est présidé cette année par Darcey Bussell, dame commandeur de l'Empire britannique et présidente de la 'Royal Academy of Dance' de Londres.

