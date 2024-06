Corbeyrier/Hongrin : deuxième nuit d'une rave-party illégale

Plusieurs centaines de jeunes gens ont vécu samedi une deuxième nuit de rave sur une place de tir de l'armée, à Corbeyrier/Hongrin au-dessus de Villeneuve (VD). La police n'est pas intervenue pour respecter le 'principe de proportionnalité'.

La zone reste bouclée et les policiers contrôlent les fêtards, qui reprennent le volant pour s'assurer qu'ils sont en état de le faire, a expliqué dimanche matin un porte-parole de la police vaudoise à Keystone-ATS. Aucune intervention n'était prévue dimanche matin, 'même s'il n'est pas exclu que les choses évoluent'.

La police va dénoncer les organisateurs de cette rave-party non autorisée et également en ce qui concerne les dégâts faits à la faune et à la flore.

La rave a débuté vendredi. Samedi matin, la police vaudoise a placé des barrages sur les routes depuis la Lécherette ainsi que Corbeyrier et Yvorne pour empêcher de nouveaux fêtards de monter à la rave. Elle a refoulé ceux qui ont tenté leur chance.

/ATS